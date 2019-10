EU-Ratspräsident Tusk wirft dem türkischen Staatschef Erdogan den Versuch einer politischen Erpressung vor.

Erdogan hatte mit einer Öffnung der Grenzen für syrische Flüchtlinge gedroht, sollte die EU den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien als "Invasion" darstellen. Tusk erklärte, die Drohung sei vollkommen fehl am Platze. Man werde niemals zulassen, dass Flüchtlinge als Waffe eingesetzt würden, um die EU zu erpressen.



Der türkische Außenminister Cavusoglu forderte ein Solidaritätsbekenntnis der Nato, zu der sein Land zählt. Es reiche nicht zu sagen, man verstehe die legitimen Sorgen der Türkei. Nato-Generalsekretär Stoltenberg wiederholte seinen Appell, die Türkei möge in Nordsyrien mit Zurückhaltung vorgehen. Durch die Offensive drohe eine weitere Destabilisierung der Region.