In Istanbul haben tausende Menschen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten in der Türkei protestiert.

Demonstranten trugen Transparente mit Anspielungen auf die Bewegung der "Gelben Westen" in Frankreich. Sie riefen "Arbeit, Brot, Freiheit". Die Teilnehmer wurden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Zu der Kundgebung hatte der Gewerkschaftsbund KESK aufgerufen, in dem Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst zusammengeschlossen sind.



In Frankreich gingen die sogenannten "Gelben Westen" erneut auf die Straße. Allerdings nahmen deutlich weniger Demonstranten teil. Landesweit wurden etwa 39.000 Teilnehmer gezählt, vor einer Woche waren es rund 66.000. Im südfranzösischen Perpignan kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Kundgebungen richten sich gegen die Reformpolitik von Präsident Macron.