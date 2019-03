Das Bundesinnenministerium fordert die Türkei auf, Aussagen über Touristen aus Deutschland richtigzustellen.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Krings, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, ansonsten hätten die Äußerungen erhebliche Auswirkungen auf den Tourismus in die Türkei. - Der türkische Innenminister Soylu hatte erklärt, wer in Deutschland oder anderen europäischen Ländern an Veranstaltungen der verbotenen PKK teilnehme, werde bei der Einreise festgenommen. Später hieß es aus Ankara, die Aussagen Soylus seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Touristen aus Deutschland und allen anderen Ländern seien in der Türkei nach wie vor willkommen. - Die kurdische Gemeinde in Deutschland rief die Touristikbranche auf, keine Urlaubsangebote in die Türkei mehr anzubieten.