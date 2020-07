Einem Mitarbeiter des US-Konsulats in der Türkei droht wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung eine hohe Haftstrafe.

Der Staatsanwalt habe in seinem Schlussplädoyer zwischen siebeneinhalb und 15 Jahren Gefängnis gefordert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dem Angeklagten werde vorgeworfen, Kontakt zu Polizisten gehabt zu haben, die

ihrerseits in Verbindung mit der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen gestanden hätten. Dieser wird von der türkischen Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht.