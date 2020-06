Ein Gericht in Istanbul hat einen türkischen Mitarbeiter des US-Konsulats wegen Terrorvorwürfen zu acht Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.

Von den Vorwürfen der Spionage und des versuchten Regierungsumsturzes wurde der Angeklagte freigesprochen. Der Konsulatsmitarbeiter war im Oktober 2017 wegen angeblicher Verbindungen zu dem in den USA lebenden islamischen Prediger Gülen verhaftet worden. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.



Die amerikanische Botschaft in Ankara reagierte enttäuscht auf den Schuldspruch. US-Beamte hätten den Prozess beobachtet und sähen keine glaubwürdigen Beweise, hieß es. Man hoffe, dass das Urteil schnell aufgehoben werde. Der Mitarbeiter war unter anderem als Übersetzer für die US-Drogenbekämpfungsbehörde im Konsulat in Istanbul tätig.