Der seit zwei Jahren in der Türkei festgehaltene US-amerikanische Pastor Andrew Brunson ist auf dem Weg in seine Heimat. Vom Flughafen Iszmir startete der Geistliche am späten Abend mit einer Maschine, die ihn in die Vereinigten Staaten bringen soll. Ein türkisches Gericht hatte den Hausarrest und das Ausreiseverbot gegen Brunson heute aufgehoben und entschieden, dass seine Haftstrafe durch die Zeit in Untersuchungshaft abgegolten ist.

Brunson waren Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen worden, die die türkische Regierung für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich macht.



US-Präsident Trump und sein Vize Pence hatten sich wiederholt für die Auslieferung des evangelikalen Pastors eingesetzt. Wegen des Streits hatte Trump Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verhängt. Der türkische Präsident Erdogan drohte im Gegenzug damit, sich politisch und wirtschaftlich vom Westen abzuwenden.