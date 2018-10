Der seit zwei Jahren in der Türkei festgehaltene US-amerikanische Pastor Andrew Brunson ist auf dem Weg in seine Heimat. Zunächst wird er einen Zwischenstopp in Deutschland einlegen, bevor er in die USA weiterfliegt.

Präsident Trump begrüßte seine Freilassung. Auf die Frage, ob die USA nun die Sanktionen gegen die Türkei aufheben würden, sagte Trump, es gebe darüber keine Vereinbarung mit Ankara. Ein türkisches Gericht hatte den Hausarrest und das Ausreiseverbot gegen Brunson aufgehoben und entschieden, dass seine Haftstrafe durch die Zeit in Untersuchungshaft abgegolten ist. Brunson waren Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen worden, die die türkische Regierung für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich macht.