In der diplomatischen Krise zwischen der Türkei und den USA hat die Regierung in Ankara Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Außenminister Cavusoglu sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die Türkei sei an einem Konsens interessiert und offen gegenüber diplomatischen Initiativen. Er erwarte, dass die USA der traditionellen Freundschaft beider Länder und der Nato-Allianz treu blieben.



Der Streit zwischen den USA und der Türkei über einen amerikanischen Pastor war vor wenigen Tagen eskaliert. Der Geistliche wird in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehalten, Washington verlangt seine Freilassung. Heute traten wegen des Streits höhere US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Türkei in Kraft. Die türkische Landeswährung Lira verlor weiter an Wert. Der Kursverfall wirkt sich inzwischen auch negativ auf die asiatischen Märkte aus. In Frankfurt am Main verlor der Dax im frühen Handel ebenfalls. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte in Berlin, Deutschland habe ein großes Interesse an einer stabilen türkischen Wirtschaft und beobachte die Entwicklung genau.