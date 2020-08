In der Türkei ist der Prozess gegen die inhaftierte Kölner Sängerin Hozan Cane neu aufgerollt worden.

Die Verhandlung begann in der Stadt Edirne im Westen des Landes. Ein Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass es keine klaren Beweise für den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gibt. Unter anderen sind

Vertreter des deutschen Generalkonsulats und der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schwabe, angereist. Schwabe betonte, er erwarte, dass nun rechtsstaatliche Grundsätze eingehalten würden und Cane aus dem Gefängnis entlassen werde.



Die Sängerin war vor zwei Jahren in Edirne festgenommen worden und Monate später zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Cane hat kurdische Wurzeln und besitzt ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft.