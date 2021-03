Das türkische Verfassungsgericht berät heute über einen Verbotsantrag gegen die HDP.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Ankara hatte die Klage vor zwei Wochen unter anderem wegen Separatismusvorwürfen eingereicht. Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei in der Türkei. Das Gericht muss nun darüber entscheiden, ob es die Anklageschrift annimmt oder ablehnt. Der Verbotsantrag löste internationale Kritik aus.



In der Anklage wird die HDP mit der PKK gleichgesetzt, die in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gilt. Die HDP weist den Vorwurf zurück, der verlängerte Arm der PKK zu sein.



Die HDP hatte bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor drei Jahren 11,7 Prozent der Stimmen erhalten.

