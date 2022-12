"Voraussetzungen nicht erfüllt"

Der türkische Außenminister Cavusoglu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem schwedischen Amtskollegen Billström in Ankara. (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)

Die Voraussetzungen seien nicht erfüllt, sagte Außenminister Cavusoglu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem schwedischen Amtskollegen Billström in Ankara. Er warf der Regierung in Stockholm vor, Terroristen nicht ausgeliefert zu haben. Zudem habe Schweden deren Vermögenswerte nicht wie gewünscht eingefroren. Billström erklärte dagegen, seine Regierung habe konkrete Schritte unternommen, um die Forderungen der Türkei zu erfüllen.

Der Oberste Gerichtshof in Schweden hatte am Montag die Auslieferung eines im schwedischen Exil lebenden türkischen Journalisten gestoppt, der von der Regierung in Ankara beschuldigt wird, an dem Putschversuch im Jahr 2016 beteiligt gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.