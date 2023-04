IS-Kämpferin Syrien (Archivbild) ( Amaq News Agency/AP/dpa)

Der Geheimdienst habe den Mann durch einen Einsatz in Syrien "neutralisiert", zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Präsident Erdogan. Der IS hatte über Jahre große Territorien im Bürgerkriegsland Syrien und im benachbarten Irak kontrolliert. Mittlerweile haben die Extremisten ihre Herrschafts-Gebiete weitgehend verloren. Zellen des IS sind aber in beiden Ländern weiterhin aktiv und konnten ihren Einfluss in anderen Teilen der Welt ausweiten, etwa in der Sahelzone, in Nigeria und in Afghanistan. Ankara macht die Terrormiliz unter anderem für einen Anschlag auf einer Einkaufsstraße in Istanbul im Jahr 2016 mitverantwortlich. Damals wurden vier Menschen getötet und 39 weitere verletzt.

Im Norden Syriens hält die Türkei Gebiete besetzt. Dort geht sie mit Militäraktionen hauptsächlich gegen die kurdische YPG-Miliz vor, der sie Kontakte zur verbotenen PKK vorwirft.

