Streit um NATO-Beitritt

Recep Tayyip Erdogan: AKP-Vorsitzender und Staatspräsident der Türkei (picture alliance / Geisler-Fotopress / DyD Fotografos / Geisler-Fotopress)

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu zitiert Präsident Erdogan mit den Worten, nur dann könne sein Land einem NATO-Beitritt Schwedens zustimmen. Die Äußerungen Erdogans zielen auf Anhänger der kurdischen Arbeiterpartei PKK und der syrischen Kurdenmiliz YPG, die sich in Schweden aufhalten. Erdogan erneuerte außerdem seinen Vorwurf, auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien würden sich entsprechende Personen aufhalten. Auch diese Länder seien aufgefordert, sie wegen Terrorismus-Unterstützung an die Türkei auszuliefern.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.