Seit Anfang des Jahres ist 54 Deutschen die Einreise in die Türkei verweigert worden.

Das meldet die Deutschen Presse-Agentur: Letztes Jahr waren es demnach insgesamt 95 Fälle. Außerdem befinden sich weiterhin Deutsche in der Türkei in Haft.



Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion. Die Bundesregierung hatte im Juli ihre Reisewarnungen für die Türkei entschärft. Darin steht aber trotzdem noch, dass es ein erhöhtes Festnahme-Risiko gibt und vor allem Personen mit engen persönlichen Beziehungen in die Türkei an der Grenze abgewiesen werden - ohne, dass Gründe genannt werden.



Nicht alle Fälle werden vom Auswärtigen Amt erfasst. Die Kurdische Gemeinde in Deutschland sagt, dass die Abweisungen sogar mehr geworden sind.