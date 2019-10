In der Türkei sind vier der in den vergangenen Tagen festgenommenen Bundesbürger wieder auf freiem Fuß.

Dies teilte das Auswärtige Amt mit. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks dürfen sie die Türkei aber nicht verlassen und müssen sich mehrmals pro Woche bei der Polizei melden. Ein Gericht soll in den kommenden Tagen entscheiden, wie mit zwei nach wie vor inhaftierten Deutschen verfahren werde, heißt es in dem NDR-Bericht weiter. Unter den beiden sei eine am Donnerstag festgenommene deutsch-kurdische Frau aus Hamburg. Ihr wird

nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Mezopotamya unter anderem vorgeworfen, einer illegalen Organisation anzugehören. Damit dürfte die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans gemeint sein, die von der türkischen Regierung, aber auch von der EU und den USA als terroristisch eingestuft wird.