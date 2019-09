Die Türkei hat Berichte über die Abschiebung einzelner Syrer in ihre vom Krieg zerstörte Heimat dementiert.

Niemand werde zurückgeschickt, sagte der stellvertretende türkische Außenminister Kaymakci in Berlin. Allerdings hätten inzwischen 320.000 Syrer die Türkei freiwillig in Richtung Syrien verlassen. Kaymakci nannte mehrere Punkte, die das Flüchtlingsabkommen der Türkei mit der EU einschränkten. Dazu gehöre, dass Griechenland bisher erst 2.200 von 60.000 Migranten wieder in die Türkei abgeschoben habe. Auch sei es ein Fehler, Bootsflüchtlinge auf das Festland zu bringen, anstatt bereits von den Ägäis-Inseln aus. Das sende das falsche Signal, meinte Kaymakci.



Die Türkei hat seit Beginn des Bürgerkrieges im Nachbarland Syrien im Jahr 2011 rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, mehr als jedes andere Land. Das Flüchtlingsabkommen der EU sieht unter anderem vor, dass alle Migranten, die illegal auf die griechischen Inseln übersetzen, in die Türkei zurückgeschickt werden können.