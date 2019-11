Die Türkei hat erneut mutmaßliche Islamisten nach Deutschland abgeschoben.

Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA meldet, handelt es sich um zwei Frauen aus ehemals kurdischen Gefangenenlagern für IS-Anhänger im Norden Syriens. Das Gebiet steht inzwischen unter der Kontrolle der Türkei, deren Truppen dort Anfang Oktober einmarschiert waren. Weiter heißt es, die beiden Frauen seien in einem Wagen der Migrationsbehörde in Begleitung von Sicherheitskräften zum Flughafen in Istanbul gebracht und nach Frankfurt geflogen worden.



Zuletzt hatte die Türkei eine siebenköpfige deutsch-irakische Familie abgeschoben, die dem salafistischen Milieu in Hildesheim zugerechnet wird. Der Vater wurde inzwischen festgenommen. Der älteste Sohn hatte früher Kontakt zu dem aus dem Irak stammenden Hassprediger Abu Walaa, der Jugendliche als Kämpfer für den IS rekrutiert haben soll.