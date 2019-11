Die Türkei hat zwei mutmaßliche Anhängerinnen der Terrormiliz IS nach Deutschland abgeschoben.

Nach Angaben der Bundespolizei kamen sie am späten Abend mit einer Linienmaschine in Frankfurt an. Das weitere Vorgehen liege in den Händen der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Die Frauen sollen ursprünglich in kurdischen Gefangenenlagern im Norden Syriens inhaftiert gewesen sein. Das Gebiet steht inzwischen unter der Kontrolle der Türkei, deren Truppen dort Anfang Oktober einmarschiert waren.



Zuletzt hatte Ankara eine siebenköpfige deutsch-irakische Familie abgeschoben, die dem salafistischen Milieu in Hildesheim zugerechnet wird. Der Vater wurde inzwischen festgenommen. Der älteste Sohn hatte früher Kontakt zu dem aus dem Irak stammenden Hassprediger Abu Walaa, der Jugendliche als Kämpfer für den IS rekrutiert haben soll.