Im Zusammenhang mit dem Tod des syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi vor mehr als vier Jahren sind in der Türkei drei Männer zu hohen Haftstrafen verurteilt worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, verurteilte ein Gericht in der Stadt Mugla die Mitglieder einer Schleuserbande wegen Mordes zu je 125 Jahren. Bereits 2016 hatte ein Gericht in der Türkei in dem Fall zwei syrische Schleuser wegen Menschenschmuggels zu jeweils vier Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt.



Die Leiche des dreijährigen Aylan Kurdi war Anfang September 2015 tot an den Strand des Urlaubsortes Bodrum gespült worden. Das Foto des toten Jungen wurde zum weltweiten Symbol für das Leid der Flüchtlinge.