Die Türkei hat ihre Luftangriffe auf Ziele im Nordirak fortgesetzt.

Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, sind neben Kampfflugzeugen auch Hubschrauber und bewaffnete Drohnen im Einsatz, um die Stützpunkte kurdischer Rebellen im Grenzgebiet anzugreifen. Wörtlich hieß es, die Operation diene dazu, die PKK und andere terroristische Elemente zu neutralisieren. Bereits gestern hatte die Luftwaffe mehrere Ziele angegriffen.



Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Die türkische Luftwaffe fliegt regelmäßig Luftangriffe gegen Stellungen der PKK, die in der Grenzregion im Nordirak ihr Hauptquartier hat.