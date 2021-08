Nach Hochwasser und Erdrutschen im Norden der Türkei haben die Rettungskräfte in der vergangenen Nacht zehn weitere Tote geborgen.

Die Gesamtzahl der Opfer stieg damit auf 27, wie die Behörden mitteilten. Eine Person wird noch vermisst. Die Wassermassen richteten in den mehreren Schwarzmeerprovinzen schwere Schäden an. Hunderte Menschen wurden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Am schlimmsten betroffen war die Provinz Kastamonu.

