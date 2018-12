In der Türkei sind erneut zahlreiche mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung festgenommen worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, wurden auf Betreiben der Staatsanwaltschaft in Ankara 41 Menschen inhaftiert. In Izmir gab es einem Medienbericht zufolge 53 Festnahmen. In mehreren Provinzen laufen rund 160 Fahndungen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um frühere Angehörige der Sicherheitskräfte.



Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Seither wurden nach offiziellen Zahlen vom November rund 218.000 Menschen festgenommen.