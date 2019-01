Die türkische Polizei ist mit neuen Großrazzien gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung vorgegangen.

Wie mehrere türkische Nachrichtenagenturen melden, wurden in Ankara, Konya und anderen Provinzen mehr als 220 Haftbefehle ausgestellt. Unter den Verdächtigen seien auch aktive Soldaten.



Die Regierung in Ankara macht den Prediger Gülen für den gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 verantwortlich. Nach Angaben des Innenministeriums wurden in der Türkei im vergangenen Jahr mehr als 75.000 Menschen wegen Terrorverdachts festgenommen.