Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (Leah Millis / Pool Reuters / AP / dpa / Leah Millis)

Das Treffen werde am 9. März in Brüssel stattfinden, sagte Außenminister Cavusoglu in Ankara. Für die Türkei sei es derzeit nicht möglich, dem Beitritt Schwedens zuzustimmen. Er machte deutlich, dass die Türkei die finnische NATO-Bewerbung dagegen wohlwollend betrachtet.

Finnland und Schweden hatten im Mai vergangenen Jahres infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre jahrzehntelange militärische Blockfreiheit aufgegeben und die Aufnahme in das Militärbündnis beantragt. Für diesen Schritt ist die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erforderlich. Die Türkei blockiert den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens unter anderem wegen der angeblichen Unterstützung kurdischer Aktivisten durch die beiden Länder.

27.02.2023