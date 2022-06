NATO-Erweiterung

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, will Bedenken der Türkei gegen einen Beitritt Finnlands und Schwedens zerstreuen. (dpa/Benoit Doppagne)

Die Entscheidung über einen Beitritt Finnlands und Schwedens müsse nicht bis zum Nato-Gipfel Ende Juni in Madrid getroffen werden, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan. Wichtig sei, dass die beiden Länder darlegten, wie sie gegen Terrorismus vorgehen wollten. Ohne Zusagen in diesem Bereich will die Türkei einem Beitritt Schwedens und Finnlands nicht zustimmen. Der türkische Präsident Erdogan bekräftigte diese Haltung erneut in einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Für eine Erweiterung ist die Zustimmung aller 30 Mitgliedsländer nötig.

Schweden und Finnland haben als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine Aufnahmeanträge gestellt.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Lesen Sie außerdem:

Diese Nachricht wurde am 04.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.