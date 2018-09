DerJournalist Deniz Yücel hat den bevorstehenden Deutschland-Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan scharf kritisiert.

Die Bundesregierung verrate damit diejenigen Menschen in der Türkei, die sich eine freiheitlich-säkulare Gesellschaft wünschten, sagte Yücel gestern Abend in Potsdam. Er fügte hinzu, Bundespräsident Steinmeier werde einen "Verbrecher" zum Staatsbankett empfangen, der sich neben vielem anderen des Menschenraubs schuldig gemacht hat. Der Journalist der Zeitung "Die Welt" war ein Jahr lang in der Türkei inhaftiert. Ihm wurde Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Yücel wurde in Potsdam mit dem Medienpreis M100 Media Award ausgezeichnet.