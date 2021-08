In der Türkei hat sich die Zahl der Todesopfer durch die Überschwemmungen der vergangenen Woche auf 77 erhöht.

40 weitere Menschen würden noch vermisst, teilten die türkischen Behörden mit. Mehr als 30 Dörfer in der Schwarzmeer-Region sind noch ohne Strom, wie der Katastrophenschutz mitteilte. In einigen Gebieten gab es auch kein fließendes Wasser.



Die Überschwemmungen waren in der vergangenen Woche durch starke Regenfälle ausgelöst worden, während sich die Türkei gerade erst von den Waldbränden im Süden des Landes erholte.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.