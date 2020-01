Bei dem Erdbeben im Osten der Türkei sind nach neuen Angaben mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen.

Fast 1.500 Menschen seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Rettungskräfte konnten demnach mehr als 40 Verschüttete befreien. Das Erdbeben ereignete sich gestern Abend in der Provinz Elazig und Malatya. Der Erdstoß nahe der Kleinstadt Sivrice hatte die Stärke 6,8, zusätzlich gab es mehrere Nachbeben.



Bundeskanzlerin Merkel sprach dem türkischen Präsidenten Erdogan ihr Beileid aus und bot Unterstützung an. Regierungssprecher Seibert erklärte, in Gedanken sei man bei all jenen, die um die Toten trauerten sowie bei den vielen Verletzten und den Helfern, die um jedes Leben kämpften.



Die Türkei ist besonders erdbebengefährdet. Bei einem Beben der Stärke 7,6 im Jahr 1999 mit Epizentrum bei Istanbul gab es mehr als 17.000 Tote und zahlreiche Verletzte.