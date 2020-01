Bei dem Erdbeben im Osten der Türkei sind nach neuen Angaben mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 1.600 Menschen seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Rettungskräfte konnten demnach 45 Verschüttete befreien. Das Erdbeben ereignete sich am Freitagabend in der Provinz Elazig.



Bundeskanzlerin Merkel sprach dem türkischen Präsidenten Erdogan ihr Beileid aus und bot Unterstützung aus Deutschland an.