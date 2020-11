Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Toten auf 49 gestiegen.

Von den mehr als 800 Verletzten seien rund 200 noch in Behandlung, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde mit. Es gebe weiterhin Nachbeben. Zahlreiche Menschen in der Küstenstadt Izmir konnten auch die zweite Nacht in Folge nicht in ihre Häuser zurückkehren. Die Hilfskräfte bauten hunderte Zelte auf. Rettungskräfte versuchen weiterhin, Überlebende unter den Trümmern zu finden. Gestern war - fast 24 Stunden nach dem Beben - eine Mutter mit mehreren Kindern lebend aus den Trümmern eines achtstöckigen Gebäudes gerettet worden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.