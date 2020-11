Nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Toten weiter gestiegen.

Mehrere Nachrichtenagenturen schrieben am Sonntagabend von mindestens 69 Todesopfern. Es gebe Hunderte Verletzte. Rettungskräfte versuchen weiterhin, Überlebende unter den Trümmern zu finden.



Es gab auch am Sonntag Nachbeben. Zahlreiche Menschen in der Küstenstadt Izmir konnten die zweite Nacht in Folge nicht in ihre Häuser zurückkehren. Auch auf der griechischen Insel Samos schliefen zahlreiche Menschen aus Angst vor Nachbeben in der Nacht auf Sonntag erneut im Freien, in Autos und Zelten.

