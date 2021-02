Bei Protesten von Studierenden in der Türkei sind erneut zahlreiche Menschen festgenommen worden.

Zunächst wurden den Angaben zufolge mindestens 30 Personen vor der Bogazici-Universität in Istanbul in Gewahrsam genommen. Wie Studentenvertreter weiter mitteilten, drang die Polizei am Abend auf das Hochschulgelände vor, wo sie mindestens 20 weitere Menschen mitnahmen. Oppositions-Politiker sprachen von etwa 100 Verhaftungen.



Die Studentinnen und Studenten hatten zu dem Prozess aufgerufen, nachdem zwei Kommilitonen in Zusammenhang mit einem umstrittenen Kunstwerk verhaftet worden waren. Die Studierenden der Bogazici-Universität protestieren seit Anfang Januar gegen den neuen Direktor Melih Bulu. Er steht der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP nahe und wurde von Präsident Erdogan eingesetzt.



In dem Rahmen hatten die Studenten auch eine Ausstellung auf dem Campus organisiert, auf der unter anderem das umstrittene Bild ausgestellt wurde. Darauf ist nach Medienberichten eine Szene rund um das muslimische Heiligtum in Saudi-Arabien, die Kabaa, zu sehen: Die Kabaa ist fast vollständig von einem mythischen Wesen verdeckt. Den Rand des Bildes zieren LGBTQ*-Flaggen. LGBTQ* steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen - und das Pluszeichen als Platzhalter für weitere Identitäten. Das Bild wurde unter anderem von der islamischen Gruppe der Studentinnen und Studenten der Bogazici-Universität als beleidigend kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.