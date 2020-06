Die türkischen Behörden haben die Festnahme von fast 150 mutmaßlichen Gülen-Anhängern angeordnet.

Sie werden verdächtigt, am gescheiterten Militärputsch 2016 beteiligt gewesen zu sein. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, die Polizei habe in zahlreichen Provinzen Razzien durchgeführt, um die Verdächtigen zu fassen. Die meisten Gesuchten seien aktive oder ehemalige Polizisten.



Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich.