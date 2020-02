In der Provinz Idlib sind bei einem erneuten Angriff der syrischen Armee zahlreiche türkische Soldaten getötet worden.

Der Gouverneur der südtürkischen Grenzprovinz Hatay berichtete im Fernsehen von 22 getöteten Soldaten sowie mehreren Schwerverletzten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien sprach von mindestens 34 toten Soldaten aus der Türkei. Staatschef Erdogan berief Regierungsmitglieder und Militärvertreter zu einer Krisensitzung in den Präsidentenpalast in Ankara ein. Anschließend berichteten Medien unter Berufung auf Sicherheitkreise, die türkische Armee werde syrische Ziele mit Artillerie angreifen.



Schon in den vergangenen Wochen waren in Idlib bei Zusammenstößen zwischen syrischem und türkischem Militär rund 20 Soldaten aus der Türkei getötet worden. Erdogan hatte deshalb wiederholt mit einem Militäreinsatz gegen die syrischen Einheiten gedroht. Ankara unterstützt in dem Konflikt islamistische Rebellen, die syrische Armee geht mit der Unterstützung Russlands gegen die Aufständischen vor. Eigentlich hatten die Türkei und Russland eine Deeskalationszone und eine Waffenruhe in der Region vereinbart.