In der Türkei ist der Jurist und Menschenrechtspreisträger Murat Arslan wegen des Vorwurfs der Terror-Unterstützung zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Dies teilte seine Anwältin der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach wurde der ehemalige Richter der Anhängerschaft der Gülen-Bewegung für schuldig befunden. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Gülen für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich.



Arslan war wenige Monate nach dem Putsch festgenommen worden und sitzt seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft. Im Oktober 2017 verlieh ihm die parlamentarische Versammlung des Europarates in Abwesenheit den Václav-Havel-Menschenrechtspreis.