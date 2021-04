In der Türkei sind zehn pensionierte Admirale festgenommen worden.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Ankara mit. Laut einem Fernsehbericht wird ihnen der Versuch vorgeworfen, mit Gewalt die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen. Die Männer gehören zu den insgesamt 100 pensionierten Admiralen, die in einem offenen Brief Kritik an einer von Präsident Erdogan geplanten Wasserstraße geübt hatten.



Darin warnen sie vor einem Austritt aus dem Vertrag von Montreux. Der Pakt aus dem Jahr 1936 regelt die Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen. Die Admirale befürchten, dass die bisherige Vereinbarung durch Erdogans Pläne in Frage gestellt werden könnte. Der "Kanal Istanbul" gilt als ambitioniertes und umstrittenes Prestigeprojekt des türkischen Präsidenten.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.