Die türkische Zentralbank hat gegen den Willen von Staatspräsident Erdogan die Leitzinsen deutlich erhöht.

Die Bank hob den Schlüsselsatz zur Versorgung von Geschäftsbanken mit Geld auf 24 Prozent an. Das ist ein Plus von mehr als sechs Punkten. Mit der Entscheidung stellt die Bank ihre Unabhängigkeit von Erdogan unter Beweis. Er ist ein Gegner hoher Zinsen und hatte vor der Sitzung nochmals eine Senkung gefordert. Erdogan sagte, wer eine Anhebung für richtig halte, habe nichts verstanden.



Die Türkei kämpft mit einer hohen Inflation, die türkische Währung hat in den vergangenen Monaten rund 40 Prozent an Wert verloren. Nach der Erklärung der Zentralbank erholte sich der Kurs etwas.