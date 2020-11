Die türkische Zentralbank hat den Leitzins stark angehoben.

Er stieg um 4,75 Punkte auf 15 Prozent, wie die Notenbank in Ankara mitteilte. Nach der Entscheidung legte der Kurs der türkischen Lira gegen den Dollar um zwei Prozent zu. Die Leitzinsentscheidung fiel in der ersten vom neuen Notenbankchef Agbal geleiteten Sitzung. Agbals Vorgänger war von Präsident Erdogan entlassen worden.



An den Finanzmärkten wurde der Beschluss als Glaubwürdigkeitstest für den neuen Notenbankchef gesehen. Die Anhebung des Leitzinses wird seit Monaten gefordert, um die hohe Inflation in der Türkei zu bremsen. Erdogan hatte dies immer wieder verhindert. Mit der Neubesetzung des Spitzenpostens gab er seinen Widerstand auf.



Die Lira hat seit Beginn des Jahres fast ein Viertel ihres Wertes eingebüßt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.