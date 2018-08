Der Kursverfall der türkischen Landeswährung Lira hat sich fortgesetzt und Auswirkungen auf die asiatischen Märkte.

Der Leitindex der Börse in Tokio rutschte ab; auch die Börsen in China gaben nach, weil Anleger aus Sorge vor einer Ansteckung Gelder abzogen. In Frankfurt am Main startete der Leitindex Dax ebenfalls schwächer in den Handel.



Die türkische Zentralbank erklärte, sie werde den Banken des Landes jedwede Liquidität zur Verfügung stellen, die sie benötigten. Man werde den Markt und die Preisbildung genau beobachten und alle notwendigen Schritte ergreifen, um die Finanzstabilität zu sichern. Der türkische Finanzminister Albayrak kündigte für heute einen Aktionsplan an, mit dem die Märkte beruhigt und der Verfall der Lira gestoppt werden soll.



Der Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuest, rät der Türkei dazu, Hilfen beim Internationalen Währungsfonds zu beantragen. Der Absturz der Landeswährung Lira und die Wirtschaftsprobleme bereiteten massiv Sorgen, sagte Fuest dem Handelsblatt. Er sprach von einer "klassischen Wirtschafts- und Währungskrise". Langfristig helfe der Türkei nur ein grundlegender Politikwechsel.



Heute traten deutlich erhöhte US-Zölle auf türkischen Stahl in Kraft, was die Situation noch einmal verschärft hat.