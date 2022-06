Blockiertes Ukraine-Getreide

Mevlüt Cavusoglu, Außenminister der Türkei (picturealliance/Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa)

Außenminister Cavusoglu sagte in Ankara, falls Russland eine positive Antwort gebe, werde es ein Vierer-Treffen in Istanbul geben. An den Verhandlungen beteiligt wären demnach neben der Ukraine auch die Vereinten Nationen. Cavusoglu verwies in diesem Zusammenhang auf einen Plan der UNO, der die Schaffung sicherer Korridore im Schwarzen Meer vorsehe, um eine Verschiffung des bislang blockierten Getreides zu ermöglichen. Seiner Ansicht nach wäre dafür eine vorherige Räumung von Minen nicht nötig. UNO-Sprecher Dujarric teilte mit, die Vereinten Nationen arbeiteten bei dem Thema eng mit den türkischen Behörden zusammen. In ukrainischen Häfen liegen derzeit Millionen Tonnen Getreide auf Halde.

International wird bereits eine weltweite Hungerkrise befürchtet. Insbesondere Länder im Nahen Osten und in Afrika sind von Weizenlieferungen abhängig.

