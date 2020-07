Ein Gericht in Istanbul hat den deutsch-türkischen Journalisten Yücel in Abwesenheit wegen "Terrorpropaganda" zu zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. Das bestätigte sein Anwalt. Die Richter befanden Yücel demnach der Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für schuldig. Der Journalist hatte unter anderem einen PKK-Anführer interviewt.

Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung wurde er dagegen freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Yücels Anwalt kündigte bereits Berufung an. Yücel selbst sprach von einem politischen Urteil ohne praktische Auswirkungen.



Der Mitarbeiter der Zeitung "Die Welt" war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul inhaftiert. Monatelang saß er in Einzelhaft. Erst nach langen politischen Verhandlungen kam Yücel frei und durfte ausreisen. Nach Angaben seines Anwalts laufen derzeit noch zwei weitere Ermittlungen. Demnach wird Yücel Beleidigung des Präsidenten und des türkischen Staates vorgeworfen.

Journalistenverbände schätzen Urteil als politisch motiviert ein

Journalistenverbände haben die heute in Istanbul verhängte Haftstrafe gegen den deutsch-türkischen Journalisten Yücel als politisch motiviertes Urteil kritisiert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen betonte, Yücel sei unschuldig und habe nur seine Arbeit gemacht. Dass die türkische Justiz an dem absurden Vorwurf der Terrorpropaganda festhalte und Yücel zu fast drei Jahren Haft verurteile, zeige, wie politisiert und willkürlich diese sei, sagte Geschäftsführer Mihr.



Die Journalistengewerkschaft dju erklärte, das Urteil sei ein weiterer Schlag gegen Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.