Die Türkei hat zwei weitere mutmaßliche deutsche IS-Anhängerinnen abgeschoben.

Die aus Berlin und Hamburg stammenden Frauen und ihre vier Kinder kamen gestern Abend in Frankfurt am Main an. Nach Angaben der Bundespolizei liegt gegen eine der Frauen ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS vor. Gegen die andere laufe ein Ermittlungsverfahren.