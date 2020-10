Durch das schwere Erdbeben in der östlichen Ägäis sind in der Türkei neuen Angaben zufolge zwölf Menschen getötet worden.

Zudem gebe es mehr als 400 Verletzte, teilte der Katastrophenschutz des Landes am Abend mit. Am schwersten betroffen ist die Hafenstadt Izmir. Dort wurden zahlreiche Gebäude beschädigt oder stürzten ein. Auf der griechischen Insel Samos gab es zwei Todesopfer. Mindestens acht Menschen erlitten Verletzungen.



Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum gab die Stärke des Bebens vorläufig mit 6,9 an.

