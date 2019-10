In Nordrhein-Westfalen ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden gekommen.

Mehr als 100 Menschen lieferten sich gestern am späten Abend eine Massenschlägerei in Herne. Nach Angaben der Polizei gab es Verletzte. Einsatzkräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Über die genauen Hintergründe ist noch nichts bekannt.



Erst kürzlich war es in dem Bundesland bei überwiegend kurdischen Demonstrationen gegen die türkische Offensive in Nordsyrien zu Auseinandersetzungen gekommen. Unter anderem hatten Demonstranten ebenfalls in Herne ein türkisches Cafe attackiert.