An der griechisch-türkischen Grenze hat es erneut Ausschreitungen gegeben.

Fernsehbilder zeigten, wie hunderte Menschen auf der türkischen Seite ein Durchkommen suchen. Die griechische Polizei setzte Tränengas ein, aber auch aus der Menge der Migranten heraus wurden Grenzbeamte mit Tränengas attackiert. Die griechischen Behörden teilten mit, in den vergangenen 24 Stunden mehr als 30 Personen festgenommen zu haben. Knapp 2.800 Menschen hätten versucht, die Grenze illegal zu überqueren. Insgesamt harren mehr als 10.000 Geflüchtete im Grenzgebiet aus.



EU-Ratspräsident Michel reist heute nach Ankara, um mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Situation zu sprechen. Erdogan hatte am Wochenende erklärt, die Grenzen seines Landes zur EU seien für Migranten nun geöffnet.



Der türkische Parlamentsabgeordnete Yeneroglu kritisierte im Deutschlandfunk, verzweifelte Menschen dürften nicht zum Spielball der Politik gemacht werden. Allerdings wolle man in Europa nicht sehen, dass an der türkisch-syrischen Grenze eine Million Menschen hungerten und frören. Yeneroglu verlangte, die EU müsse sich für ein Flugverbot und eine Schutzzone in Nordsyrien einsetzen.