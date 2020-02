Die Lage in Norden Syriens sei dramatisch, sagte Aydan Özoguz im Deutschlandfunk. Es sei wichtig, eine Waffenruhe durchzusetzen, um die Menschen vor Ort zu versorgen. "Die humanitäre Katastrophe ist im Gang und es wird immer schlimmer."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versuche an der Grenze zu Syrien eine Pufferzone einzurichten, sagte Özoguz. Er wolle so verhindern, dass noch mehr Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei kommen – nur gelinge ihm dies nicht. Trotzdem habe Erdogan mit diesem Vorgehen tatsächlich sein Land hinter sich, so Aydan Özoguz.

"Sanktionen treffen die Bevölkerung"

Über die Rolle Deutschlands im syrischen Bürgerkrieg sagte die SPD-Politikerin: "Wir haben aus gutem Grund keine Soldaten im Land. Das würde die Lage auch nicht unbedingt verbessern."

Es sei dagegen umso wichtiger, Gespräche aufzunehmen und alle Betroffenen an einen Tisch zu bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe einen entsprechenden Vorstoß gemacht. Sanktionen seien dagegen unwirksam, so Özoguz. "Sanktionen treffen die Bevölkerung, es trifft nicht einen Assad."

