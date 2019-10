Türkische Angriffe in Syrien

Angesichts der türkischen Militäroperation im Norden Syriens warnt die NATO vor einer Eskalation der Lage. Generalsekretär Stoltenberg sagte, die Konfliktparteien müssten Verhandlungen aufnehmen. Vor allem die Zivilbevölkerung leide unter der Auseinandersetzung. Laut den Vereinten Nationen flohen 100.000 Menschen vor den Kämpfen im syrisch-türkischen Grenzgebiet.

Die Weltgesundheitsorganisation spricht bereits von bis zu 200.000 Flüchtlingen. Rund 1,5 Millionen Menschen benötigten medizinische Hilfe, das Gesundheitssystem funktioniere nicht mehr.



Unterdessen befürwortete der türkische Präsident Erdogan das Vorhaben der USA, weitere Truppen aus Nordsyrien abzuziehen. Das sei eine positive Haltung, sagte Erdogan in Ankara. Vergangene Woche riefen die Vereinigten Staaten einen Teil ihrer Armee zurück. Beobachter kritisierten, dass dieser Rückzug die türkische Militäroperation erst ermöglicht habe.



Nach einer Vereinbarung mit kurdischen Milizen bezogen syrische Regierungstruppen nahe der Grenze zur Türkei Stellung. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, befinden sich die Soldaten in der sogenannten Sicherheitszone, die die Türkei errichten will.