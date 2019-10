Die Kurdische Gemeinde Deutschland befürchtet für den Fall eines türkischen Einmarschs in Nordsyrien eine politische und humanitäre Katastrophe.

Der Bundesvorsitzende Toprak sagte im Deutschlandfunk, ein neuer Krieg würde die Terrormiliz IS stärken und neue Fluchtursachen schaffen. Er beschuldigte den türkischen Präsidenten Erdogan, mit der angekündigten Offensive eine Vergrößerung des türkischen Territoriums anzustreben.



Erdogan will an der türkisch-syrischen Grenze eine sogenannte Sicherheitszone schaffen, um "Terroristen" fernzuhalten. Als solche betrachtet er die kurdische YPG-Miliz, die im Kampf gegen den IS in Syrien ein enger Verbündeter der USA war. Die Vorbereitungen für eine türkische Offensive sind nach Angaben aus Ankara inzwischen abgeschlossen.



US-Soldaten wurden aus der Region abgezogen. Präsident Trump steht deshalb im eigenen Land in der Kritik. Nicht nur die oppositionellen Demokraten - auch mehrere Republikaner bezeichneten die Entscheidung öffentlich als falsch. Der republikanische Senator Graham - eigentlich ein Vertrauter Trumps - sowie die demokratische Anführerin im Repräsentantenhaus, Pelosi, warfen dem Präsidenten vor, die kurdischen Verbündeten in der Region im Stich zu lassen. Auch der republikanische Vorsitzende des Senats, McConell, warnte vor einem Konflikt zwischen dem türkischen Militär und den Kurdenmilizen.