Das Thema "Einbürgerung" wird in den Parlamenten voraussichtlich kontrovers debattiert werden. (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das derzeit geltende deutsche Staatsbürgerschaftsrecht entspreche nicht mehr der Realität und müsse von Grund auf neu angepackt werden. Es gehe auch darum, Gleichstellung zu erreichen und damit mehr Menschen politische Beteiligung zu ermöglichen.

Die Union kritisierte die Reformpläne. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte in der "Bild"-Zeitung wörtlich vor einem "Verramschen" der Staatsbürgerschaft. Dies fördere nicht die Integration, sondern bewirke das Gegenteil. Der CDU-Innenexperte Heck meinte, eine "inflationäre Vergabe deutscher Pässe" berge viel sozialen Sprengstoff.

Staatsbürgerschaft nach fünf statt acht Jahren

Innenministerin Faeser treibt eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts voran, die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgeschrieben ist. Damit sollen vor allem Menschen, die bereits mehrere Jahre in Deutschland leben, leichter eingebürgert werden können. Bundesinnenministerin Faeser betonte, die Verkürzung der Fristen solle ein Anreiz für die Integration sein. Laut Ministerium ist der entsprechende Gesetzentwurf so gut wie fertig.

Faeser sagte am Rande eines Termins in Emden, Deutschland sei ein vielfältiges Einwanderungsland, und dies schon seit den 60er Jahren. Diese Realität wolle man nun abbilden mit einem der modernsten Staatsangehörigkeitsrecht, das es je gab.

Laut Referenten-Entwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, sollen vor allem Menschen, die bereits mehrere Jahre in Deutschland leben, leichter die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. So soll die Aufenthaltsdauer bis zur Möglichkeit der Einbürgerung von acht auf fünf Jahre verkürzt werden. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ soll dies sogar schon nach drei Jahren möglich werden – etwa wenn Einwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement gezeigt haben.

In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen automatisch deutsche werden, wenn ein Elternteil bereits seit fünf Jahren seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Faeser betonte, Kindern habe man das Leben besonders schwer gemacht beim Erwerb der Staatsangehörigkeit. Dabei lernten sie die Sprache schneller und seien schneller integriert. SPD, Grüne und FDP hatten die Reform im Koalitionsvertrag vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.