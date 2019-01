Die Türkische Gemeinde in Deutschland startet ein neues Beratungsangebot gegen religiösen Extremismus.

Das Online-Projekt trägt den Namen "emel". Es richtet sich an Menschen, die befürchten, dass sich in ihrem Umfeld jemand für eine extremistische Ideologie interessieren könnte oder sich bereits einer extremistischen Gruppe angeschlossen hat. Die Beratungen erfolgen per Mail oder Chat auf Türkisch, Arabisch oder Deutsch. Das Projekt wird vom Bundesinnenministerium im Rahmen des Programms "Demokratie leben!" für zunächst zwei Jahre finanziert.